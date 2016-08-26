MLB》扯！皇家外野手沒收414英呎全壘打（影音）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚球場今年將外野全壘打牆距離縮減，希望能增加攻擊火力，但依然躲不過皇家外野手戴森（Jarrod Dyson）的神接殺。

皇家今戰馬林魚的第1局，戴森硬生生沒收馬林魚外野手耶利奇（Christian Yelich）的潛在全壘打。根據大聯盟官網數據顯示，這球飛行距離高達414英呎，依然落入戴森手套。

美媒畫圖詮釋戴森跑了多遠。（取自CUT4）

更鬼神的是，根據「Baseball Savant」顯示，這球出去的速度高達102.8英里，仰角更有25.4度，通常這樣的球打擊率高達0.886（101-114），長打率1.655，有72%的球都會形成全壘打，另有17%是二壘安打。

戴森不僅接進這個超高難度的球，更成為馬林魚球場外野全壘打牆距離縮減後，第一位接殺全壘打的外野手。

戴森沒收全壘打球。（美聯社）