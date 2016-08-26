回到最初的原點！ 「小四」蘇翊傑重返達欣

達欣蘇翊傑。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕去年挑戰中國CBA舞台的「小四」蘇翊傑，如今將回到最初的原點，確定與達欣簽下1年合約，新賽季將身披達欣戰袍出征。

29歲蘇翊傑上季在CBA佛山，3月球季告一段落就返台休息，直到5月才開始思考新賽季動向，但他強調有想回台灣打球的念頭後，就很想回達欣效力，畢竟球團過去對他的照顧有7、8年，當然會想回來謝謝球團，也希望自己加盟能讓球隊成績比上季出色。

蘇翊傑預計9月中旬正式回到達欣練球，9月底的花蓮觀護盃與10月初的馬來西亞國際賽應該都會穿上最熟悉的球衣出賽。他說：「我有段時間沒有比賽了，當然要把握機會做調整，找回最佳體能狀況與比賽節奏。」

蘇翊傑最近都在大鼎夏季超級聯賽幫D-Live大鼎效力，不過今日與台灣師大一戰選擇掛免戰牌，他笑說：「真的很久沒比賽了，都鐵腿了。」