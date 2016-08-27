中職》梁詠琪開球失投 自認已很滿意

〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊週末騎士趴，邀請國際級巨星梁詠琪到場開球，賽前猿隊安排詹智堯、教練林振賢指導梁詠琪開球，且由詹智堯蹲捕。梁詠琪除了開球，也獻唱新專輯裡的歌曲。

梁詠琪歌聲動人，開球卻投向右打打擊區的右側，有些偏離本來的目標。梁詠琪說，十多年前台灣大聯盟也曾邀她開球，但已經忘記當時技巧，這次開球前10多分鐘才惡補，自認已經算滿意，球場的氣氛熱烈也令她感到開心。

藝人梁詠琪開球。（記者方賓照攝）

藝人梁詠琪開球。（記者方賓照攝）

藝人梁詠琪開球。（記者方賓照攝）

藝人梁詠琪開球。（記者方賓照攝）

藝人梁詠琪開球。（記者方賓照攝）

王溢正、詹智堯賽前指導梁詠琪。（記者林宥辰攝）

詹智堯賽前指導梁詠琪。（記者林宥辰攝）