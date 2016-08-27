中職》陳傑憲右手腕受傷 潘彥廷接棒一軍「賺到」

陳傑憲昨晚守備時受傷，已下二軍養傷。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕統一獅隊新人陳傑憲，昨守備時造成右手腕受傷，今天改登錄二軍並隨隊養傷，預計下週一安排檢查。獅隊拉上另一位新人潘彥廷待命，今天先發游擊手則是黃恩賜。

陳傑憲說，右手腕高中快畢業時就有舊傷，但一直都不影響表現，但昨天守備撲球時不慎壓到手，本希望趁下半季趕快適應職棒節奏，如今只得休息，他自認為受傷來得不是時候。

但陳傑憲也說，昨晚思考很久，認為自己進職棒後體能等狀況都還不到位，或許趁養傷時多觀察，會看得比較全面，也能夠趁機鍛鍊體能，或許也不是壞事。

被拉上一軍的潘彥廷坦言，自己原先的目標是擠進明年開季一軍，把目標擺在明年，昨晚得知自己提前上一軍，自認算「賺到」。