莊佳容紐黑文決賽失利 連2年屈居女雙亞軍

莊佳容（右）紐黑文決賽失利。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美網大滿貫暖身的紐黑文女網賽，女雙8強力挫同胞謝淑薇的莊佳容，決賽與烏克蘭搭檔邦達蓮珂（Kateryna Bondarenko ）攻頂失利，最終以5：7、4：6不敵現世界雙打球后、印度名將米爾莎（Saina Mirza）與羅馬尼亞新搭檔妮古拉絲古（Monica Niculescu），31歲的莊佳容連兩年屈居亞軍，對接下來美網仍充滿信心。

莊佳容組合對上第2種子「印羅配」，開賽上演互破大戰，可惜「台烏聯軍」在盤末發球局失守，首盤拱手讓人。次盤莊佳容組合全力反撲，怎奈戰況雷同，率先破發後都遭對手回破滅火，加上無路可退的盤末發球局再陷亂流，儘管救回2個被破發點，仍被破而直落2吞敗。

紐黑文堪稱莊佳容的福地，2011年與白俄羅斯葛佛索娃（Olga Govortsova）攜手奪冠，去年則和中國梁辰拿到亞軍，至於今年她也殺入決賽。