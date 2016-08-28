日職》全員火力爆發 歐力士中止4連敗

〔體育中心／綜合報導〕歐力士今天踢館樂天主場，賽前已4連敗，不過在全員安打的情況下，以13比4大敗對手，中止連敗也避免系列戰被樂天橫掃。

糸井嘉男。（資料照，取自歐力士臉書）

歐力士的攻勢從2局開啟，T-岡田、中島宏之、伊藤光、若月健矢以及糸井嘉男的5支安打，加上對方先發投手辛島航不穩投出觸身球在內，先搶下了4分，原以為辛島可以在度過第2局後回穩，但是在後2局又被敲了5支安打，樂天只好提前換上中繼的青山浩二，結果還是壓不住歐力士猛烈的打線，只投1.1局被敲4支安打，包括安達了一的兩分全壘打掉了4分，定下敗局。

今天歐力士整場敲出19支安打，是為本季新高，除了全員安打外，更有三位選手拿下猛打賞。

拿下本季第3勝的山崎福也。（資料照，取自歐力士臉書）

另外歐力士今天的先發投手山崎福也，主投6.1局失掉4分，表現不俗，拿下個人本季第3勝，以追平去年新人年個人勝投紀錄。