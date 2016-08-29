NBA》詹寧斯推特引戰 「寧當歐里也不當無冠大嘴」
2016/08/29 09:42
詹寧斯在推特上發表言論惹議。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕今夏加盟紐約尼克的控衛詹寧斯（Brandon Jennings）發言大膽直率，日前在推特上宣稱冠軍大於一切，與其生涯驚人但指上猶虛，更想要擁抱金盃，「與其當米勒（Reggie Miller），我寧願當歐里（Robert Horry）！」
詹寧斯強調，自己並非對「神米」不敬，但歐里擁有7枚冠軍戒指，縱使歐里場均僅有7分，而米勒寫下經典的「Miller Time」與三分球紀錄，冠軍獎盃的魅力仍深深吸引人。
網友吐槽詹寧斯，「當一個沒沒無名的球員、陪襯的綠葉很好嗎？」詹寧斯隨即反擊，「我從小看湖人長大，我不在意你生涯有多出色，重點是冠軍。」
最後詹寧斯更拿前輩出來救援，「巴克利（Charles Barkley）可是說過，他非常願意拿所有獎項換一個冠軍哦！」
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