馬拉松》再度抗議！ 又有衣索比亞跑者雙手交叉高舉 （影音）

2016/08/31 11:00

〔體育中心／綜合報導〕里約奧運男子馬拉松比賽裡，獲得銀牌的衣索比亞選手里雷沙（Feyisa Lilesa）為了聲援同胞抗議政府，在衝過終點時高舉雙手做出交叉手勢。在上星期日舉行的魁北克馬拉松比賽，獲得冠軍的艾吉古（Ebisa Ejigu）也做出同樣的動作。

艾吉古。（取自影片）

艾吉古常年在加拿大參加比賽，一直都住在多倫多，個人最佳成績是2小時12分3秒。在當地時間上星期日的比賽當中，艾吉古穿著多倫多奧林匹克俱樂部的衣服參賽，並以高舉雙臂交叉抵達終點線，成績是2小時30分40秒。

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