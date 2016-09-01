MLB》溥儀哥落腳何處？傳道奇要留下他

普伊格。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕古巴小子普伊格（Yasiel Puig）昨天才被美國媒體爆料，被放入釋出名單後有球隊要了；然而今天有消息指出，道奇並不會送走普伊格。

普伊格在2013新人球季一鳴驚人，曾於2014入選明星賽；但優異表現並未維持，成績逐漸下滑，並出現傷勢麻煩，同時也不斷爆出缺席練球、與隊友相處不睦、夜店鬧事、開車超速被抓等等新聞，令道奇感到頭痛不已。

道奇在七月中旬便有意交易這位麻煩人物，但乏人問津，未能在交易大限前送走他，只好將他下放到小聯盟，同時在美國時間上星期日將他放進釋出名單；沒想到在昨天傳出消息，有不具名隊伍提出請求，希望能夠得到普伊格。

針對近期傳聞，道奇總管佛里曼（Andrew Friedman）表示，八月許多球員都會被放進釋出名單，這是程序上的慣例，但最終真的被交易的球員並不多。

普伊格在2012與道奇簽下7年4200萬美元的合約，目前還有2年1700萬美元；被下放小聯盟後出賽19場打出4轟打擊率0.348，成績不差，若能穩定發揮依然是不錯的戰力。普伊格究竟會不會續留道奇，或許要到釋出撤銷期限截止後才能揭曉。