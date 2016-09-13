NBA》玫瑰瞳鈴眼！羅斯性侵案牽扯「小老大」
2016/09/13 09:30
楊恩與羅斯性侵一案有關？（取自TMZ）
〔體育中心／綜合報導〕「玫瑰」羅斯（Derrick Rose）自去年起陷入性侵醜聞，延宕至今仍未完結，根據最新報導，羅斯曾向法庭宣稱「小老大」楊恩（Nick Young）與該名女子有染，此案儼然成羅生門。
根據先前報導，曾與羅斯交往的女子聲稱羅斯曾夥同友人在2013年下藥輪流性侵她，但羅斯堅稱雙方是「妳情我們願」，絕無妨礙性自主的疑慮，雙方各執一詞、僵持不下。
美國八卦網站《TMZ》接獲知情人士爆料，稱該名女子曾多次與楊恩以短訊往來，內容甚至煽情提及「請還給我我的胸罩」，值得一提的是，原告在同一時間也與羅斯及兩名以上的NBA球員有過接觸。
值得一提的是，楊恩與原告訊息往來時仍與歌手Iggy Azalea交往，媒體猜測此女可能是
導致兩人感情生變的原因之一（先前Iggy即透露楊恩劈腿），此案將於當地時間10月4日
開庭。
相關新聞
- NBA》「魔獸」豪爾德中國行 返美後脫水住院
- NBA》兒子預約LA一席？ 歐尼爾：他們資質比我好
- NBA》美媒評選最糟髮型 林書豪竟然被點名
- NBA》因傷錯過季前訓練 艾文斯歸隊時間不明
- NBA》球員工會透露 波許可望復出但仍接受治療
推薦新聞
-
NFL》空幹超過3下 鋼人明星達陣後苦吞犯規（影音）2016/09/13 10:47
-
NBA》「杜」佔「巴」巢？ KD：不覺得對不起他2016/09/13 10:35
-
MLB》猛打賞演出 朗神安打排名再躍進2016/09/13 10:30
-
籃球》湖人星二代大對決！歐尼爾之子搶丰采（影音）2016/09/13 09:53
-
MiLB》權威美媒年度評比 胡智為入選2A明星隊2016/09/13 09:37