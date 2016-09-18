MLB》王建民︰感謝皇家給機會也謝謝球迷支持

王建民。（資料照）

〔記者黃照敦／綜合報導〕王建民今早開賽前得知被DFA（Designated For Assignment，指派任務）後，心情一如往常平靜，即使球季可能提前結束，他仍特別感謝皇家給機會，自己因此有機會證明還能投球；同時也要謝謝那麼多球迷繼續支持他，讓他有拚下去的動力，對於今年球季他已經感到很滿意。

皇家隊為了調整陣容，把王建民移出40人名單，今天賽前由球團高層告知王建民經紀公司和本人，王建民將先留在皇家靜待3天讓渡期，本季唯一能繼續出賽的機會是，若有球隊還有拚季後賽機會，且想多帶投手，就可3天讓渡期內直接帶走王建民在皇家的合約。

王建民的經紀人張嘉元表示，能夠理解皇家現階段人員調度的做法，皇家隊高層也對他表示，很感謝王建民今年為球隊的貢獻，長中繼不好當，王建民幫球隊吃了很多局數，明年仍會將王建民列為補強人選。