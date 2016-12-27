亞錦賽》台灣奇蹟！雪橇隊勇奪2金3銀1銅史上最佳

台灣雪橇隊在亞洲2016亞洲雪橇錦標賽拿下2金3銀1銅，創下史上最佳成績。（中華民國雪橇雪車協會提供）

【台灣不下雪也能創奇蹟 連德安在亞洲雪橇錦標賽鍍銅】

〔體育中心／綜合報導〕台灣雪橇隊耶誕節前傳出捷報，在亞洲2016亞洲雪橇錦標賽拿下2金3銀1銅，創下史上最佳成績，連德安在奧運選手環伺的A組奪下銅牌，而台灣首次有女選手參賽，林欣蓉和林芝韻B組處女秀就一舉奪冠。而台灣並非雪國國家，能克服先天環境劣勢，堪稱奇蹟。

台北市立大學四年級的連德安在2016亞洲雪橇錦標賽男子個人賽以1分45秒120拿到A組銅牌。連德安是2012冬季青年奧運會、2014索契冬奧台灣代表隊選手，之前在亞錦賽拿過B組銀牌。C組方面，青拳擊國手、內埔農工的林思婷以1分39秒064得到亞軍。105年全大運拳擊冠軍，目前就讀台體大的潘啟誠1分41秒213排名第6。

台灣雪橇隊林欣蓉選手、林芝韻兩人之前分別是田徑選手和滑水選手，今年台灣首次有女選手參賽，初試啼聲就創台灣女選手最佳成績，林欣蓉以1分38秒339奪金，而林芝韻則以1分38秒965摘銀，成績比B組男子個人賽冠軍更快，表現相當優異。

B組女子冠軍林欣蓉與亞軍林芝韻。（中華民國雪橇雪車協會提供）

而B組男子組賽事，男子組陳文昌以1分39秒498勇奪金牌，張維達則以1分40秒124拿下銀牌，值得一提的是，B組4位選手都是第一次參賽，今年8月初次接觸雪橇運動，10月中到歐洲國外移地訓練，為期35天，雙雙在各組奪下冠亞軍，成績十分亮眼。

一年一度的亞洲盃雪橇錦標賽於今年12月22日、23日在日本長野舉行，共計15個彎道，由各組規定的起點開始滑，必須順利滑到終點，沒有翻車，才算是完賽，每位選手要滑兩趟，最後是以兩趟完成的時間加總成績計算排名。A組比賽距離約為1.2公里，從第1彎道到第15彎道，B組比賽距離約為0.9公里，從第4彎道到第15彎道，C組是新人組，不分男女，比賽距離約為0.8公里，從第5彎道到第15彎道。

台灣雪橇隊在亞洲2016亞洲雪橇錦標賽拿下2金3銀1銅，創下史上最佳成績。（中華民國雪橇雪車協會提供）