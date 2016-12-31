MiLB》拚上大聯盟前 張進德先求婚
2016/12/31 11:08
〔體育中心／綜合報導〕在海盜隊小聯盟打拚5年的張進德，明年首度獲邀參加大聯盟春訓。拚上大聯盟前，張進德臉書粉絲團公布求婚消息，不少人都獻上祝福。
張進德臉書粉絲團寫道，「就在昨天！！！阿德給你們各位帶來！！！滿滿的！！！大！求！婚！編實在太開心了～整個淚奔啊～～～粉絲們也一起給阿德獻上祝福吧～」
張進德以前曾數度支援大聯盟春訓，正式參加則是第1次，預定明年1月9日返美，先參加體能營，2月13日向春訓基地報到。張進德日前表示，屆時有很多球隊高層、球探和大聯盟球員，一定會很緊張，但是更要把握機會好好表現，拚上大聯盟。
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