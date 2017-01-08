MLB》拉抬印地安人悲劇票房 英砲可望領「業績」獎金

2017/01/08 14:06

英卡納西恩（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕重砲英卡納西恩（Edwin Encarnacion）日前與印地安人正式簽下3年6000萬美元（約新台幣19.2億）的合約，雙方在合約中附註一條相當有趣的激勵獎金，條件是若能幫助印地安人提升新球季票房，就可獲得每年100萬美元（約新台幣3200萬）的激勵獎金。

印地安人雖然去年殺進世界大賽，但整體票房仍不理想，進場觀眾排名倒數第3，只比前年進步1個名次，印地安人期盼英卡納西恩加盟後能讓球隊打出新氣象，成為人氣、實力兼具的勁旅。

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