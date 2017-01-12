NBA》麥康諾轉身跳投絕殺 七六人氣走尼克
2017/01/12 12:08
〔體育中心／綜合報導〕七六人後衛麥康諾（T.J. McConnell）接到隊友伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）傳球，在安東尼（Carmelo Anthony）面前轉身跳投得手，幫助球隊以98：97絕殺尼克。
安東尼得到28分，日前惹出風波的羅斯（Derrick Rose）也攻下25分，不過七六人在第4節一度落後達13分，硬是靠一波9：0攻勢起頭，慢慢把分數追上。羅斯在最後1分24秒跳投，尼克此時還以95：89領先，但恩比德（Joel Embiid）隨即砍進三分球，接著又在籃下打板得分，把差距縮小到1分差。
儘管羅斯在最後34.5秒上籃得分，但隨即在防守韓德森（Gerald Henderson）時賠上犯規，讓對方2罰命中，最後讓麥康諾投進生涯第一個絕殺球。
麥康諾全場得8分、7助攻、6籃板，恩比德攻下21分、14個籃板，伊利亞索瓦得到16分；安東尼得到28分，羅斯得到25分、4助攻，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）全場10投只有3中，得到7分。
麥康諾投進絕殺。（美聯社）
麥康諾慶祝贏球。（USA Today）
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