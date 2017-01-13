SBL》球場又出包 恐怖地貼再現

SBL裕隆對臺銀之戰在中原大學舉行，賽前地板又出狀況。（記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕SBL例行賽地貼再出問題！今日裕隆對台銀首戰，比賽因地貼出狀況延遲開打，這也是繼11月後地貼再出包，最後只得出動膠帶黏貼處理，才能讓比賽順利開打。

SBL本週首戰繼續在中原大學體育館舉行，不過賽前地板又出狀況，比賽被迫延後10分鐘才開打，由於地板反潮濕滑，籃協只能緊急以封箱膠帶黏貼地板止滑。籃協表示，上週比賽地板沒有問題，為何今日賽前地板濕滑尚不得而知，會針對狀況檢修。

早在11月板橋例行賽，裕隆射手「男模」呂政儒就因踩到地貼導致左腳踝內側韌帶撕裂，缺陣2週才歸隊，當時裕隆執行教練魏永泰即以「傻眼」呼籲相關單位重視地貼問題，不料今天換個場地再度出包，所幸目前尚無球員因此受傷。