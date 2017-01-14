MLB》去年僅投1場 遊騎兵仍砸1.8億簽前明星
2017/01/14 11:15
羅斯。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕羅斯（Tyson Ross）去年僅出賽1場，隨即肩傷整季報銷，雖然不確定是否仍趕上新球季，遊騎兵今仍以1年600萬美元（約1.8億台幣）網羅，增加輪值深度。
羅斯在2013-15年總計516.2局，防禦率僅3.07，2014年更入選明星賽，但上季因肩傷僅出賽1場，教士不願負擔960萬美元，選擇不換約讓他投身自由市場，吸引不少球隊關注，其中又以小熊與遊騎兵最積極。
由於去年10月動手術改善胸廓出口症候群，羅斯預估會需要6個月康復，不確定是否趕得上開季，一旦投入賽季，他將競逐五號先發，遊騎兵輪值目前人選有達比修有、海默斯（Cole Hamels）、培瑞茲（Martin Perez）、凱許納（Andrew Cashner）與葛瑞芬（A.J. Griffin）。
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