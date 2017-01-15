經典賽》前道奇塞揚救援退休6年 如今披上國家隊戰袍

前道奇終結者蓋尼耶。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導﹞第四屆世界棒球經典賽今年3月即將開打，加拿大隊添加的球員中，有兩名是已經退休的投手，其中已退休6年的前道奇終結者、曾是塞揚獎得主的蓋尼耶（Eric Gagne）也披上國家隊戰袍。

現年40歲的蓋尼耶曾是道奇當家王牌終結者，2002年至2004年分別繳出52、55、45次救援點，還曾創下連續84場救援成功的記錄。他在2003年沒有任何救援失敗、防禦率僅1.20，以後援投手身分拿下塞揚獎。但後來因傷影響，自2008年球季後，就沒有再站上大聯盟舞台，蓋尼耶在2010年宣布退休。

加拿大隊還徵召另一名退休投手、現年39歲的丹普斯特（Ryan Dempster），他曾待過馬林魚、紅人、小熊、遊騎兵、紅襪，生涯累積132勝、133敗，平均防禦率4.35。他在2014年宣布退休。

加拿大跟美國、多明尼加、哥倫比亞分在C組，該組首場賽事將在當地時間3月9日開打。

丹普斯特。（資料照，美聯社）