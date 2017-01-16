MLB》殷仔搶勝利多 大聯盟官網看好怪力男大爆發

〔體育中心／綜合報導〕「台灣殷雄」陳偉殷今年不但將有馬林魚鐵牛陣把關勝投，還可望盼得「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）大反彈的火力支援。

史坦頓去年8月大腿拉傷，總共只出賽119場，留下27轟、2成40打擊率，根據大聯盟官網評估，健康是史坦頓本季表現的最大關鍵，自從2012年以來史坦頓平均只出賽115場，不過去年他在46發最遠全壘打中包辦其中21支，加上擊球瞬間速度僅次老將克魯茲（Nelson Cruz），讓官網看好他新球季能反彈繳出不錯的成績。

去年陳偉殷平均4.73的投手獲援率，在20場先發以上的投手中已算是不錯，若史坦頓能反彈打出不俗成績，對馬林魚打線與陳偉殷來說都是不小的幫助。

史坦頓若健康，將是大聯盟最可怕的打者之一。（美聯社）