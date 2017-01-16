籃球》「阿里嗚」沒進 他吊在籃框上再灌一次... （影音）

〔體育中心／綜合報導〕這樣的空中灌籃也行？

美國高中籃球比賽，Edward Little High School的球員想要來個「空中灌籃」，但球卻彈了出來，這名球員左手吊在籃框上，用右手接到球後再灌一次，讓現場球迷嗨翻，這段影片上傳至網路後，引起許多球迷熱議，有網友直呼太酷了。

不過，裁判認為這球不算，因此沒有得分。