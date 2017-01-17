澳網》台將拿手雙打軍團出擊 明天力拚開胡

詹詠然、詹皓晴。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕澳洲網球公開賽第3天，將有6名台將在較具競爭力的雙打出擊，爭取墨爾本公園開紅盤，各自挺進大滿貫32強。

血濃於水的詹詠然 ／詹皓晴榮膺女雙第6種子，台灣時間約明早8時首輪出擊，與中國老冤家楊釗煊／梁晨狹路相逢，備戰多時的雙詹姊妹矢志快意復仇，一雪去年9月泛太平洋網賽首輪先盛後衰爆冷輸球之仇。老將莊佳容搭檔美國吉布絲（Nicole Gibbs），相同時間強碰2015年在此聯手封后的第2種子美國瑪泰珂桑茲（Bethanie Mattek-Sands）／捷克莎法洛娃（Lucie Safarova），預料有番苦戰。

男雙方面，「小胖」楊宗樺／「A鵬」謝政鵬預計台灣時間9點半登場，「胖鵬配」首戰塞浦路斯巴格達達提斯（Marcos Baghdatis）／盧森堡穆勒（Gilles Muller）。至於盧彥勳／捷克維塞利（Jiri Vesely）則對上地主外卡波爾曼（Marc Polmans）／惠廷頓（Andrew Whittington），時間大約台灣時間下午1點進行。

楊宗樺（左）、謝政鵬（右）。（記者廖振輝攝）