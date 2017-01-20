NBA》甜瓜單節砍25分 尼克隊史第一人

安東尼單節砍下25分。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕不受流言影響，尼克一哥「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）今日在出戰巫師的比賽中火力全開，在第二節拿下25分，是尼克隊史上單節得分最高的球員。

安東尼第一節僅得2分，尼克也在第一節後落後巫師11分。但第二節開始安東尼暖身完畢，12投10中，出手命中率高達83.3%，還砍下3顆三分彈，助尼克在打完上半場後，只小小落後巫師1分。

而安東尼先前也曾當過單節得分紀錄保持人，他在2008年效力金塊時，曾創下單節33分的紀錄，但此紀錄之後遭到勇士K.湯普森（Klay Thompson）打破，湯普森在前年創下單節37分的紀錄。

安東尼第二節得分數據。（ESPN）