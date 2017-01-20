NBA》甜瓜超糗！籃下無人投「大麵包」（影音）
2017/01/20 14:09
〔體育中心／綜合報導〕尼克今天在主場以110：113惜敗巫師，球隊一哥「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）攻下34分、10籃板仍無法助隊奪勝，而「甜瓜」在首節出現一記離譜的麵包球，意外成為比賽焦點。
安東尼在首節9分46秒靠著隊友擋拆溜進禁區，把防守他的波特（Otto Porter Jr.）甩在身後，隊友隨即傳球給他，但安東尼在籃下無人防守時竟放槍，投出籃外空心球，球完全沒碰到籃框，他回防只能尷尬地笑了笑。
繼杜蘭特（Kevin Durant）戰斧爆扣沒進以及哈登（James Harden）的「三人假摔」之後，安東尼這記麵包球也有可能將入選「俠客烏龍球」。
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