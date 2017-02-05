路跑》香川丸龜半馬賽 兩台將跑出世大運參賽成績

周庭印（真男人文創商行提供）

〔記者林宗偉／綜合報導〕在日本舉行的香川丸龜半程馬拉松賽，台將今傳回好消息，包括國體大周庭印與北教大曹純玉，都跑進台北世大運的參賽標準。

台北世大運半程馬拉松參賽標準，男子選手為67分11秒，女子選手為78分08秒，今周庭印跑出67分03秒達標男子組門檻，曹純玉以76分45秒達標女子組門檻。

至於里約奧運國腳謝千鶴，雖然非學生身分無法參加世大運，也跑出77分44秒成績。

曹純玉（真男人文創商行提供）

謝千鶴（真男人文創商行提供）