足球》台灣國腳旅外 吳俊青加盟泰國球隊
2017/02/05 16:23
〔體育中心／綜合報導〕泰國第3級聯賽球隊 Banbueng United 昨天（4日）宣布，台灣國腳前鋒吳俊青同意加盟，即將在1週內簽約。
泰國今年將職足聯賽擴增到第3級，因此先在去年成立新球隊，其中春武里府成立Banbueng United。
Banbueng United 也發表聲明：「我們已經得到台灣國腳前鋒吳俊青，相信他可以讓我們的戰力提升。加盟程序已經接近完成，1週之內可以敲定。」
2015年，吳俊青曾加盟中甲聯賽的湖南湘濤，只可惜沒升上主力陣容，後來解約回台灣。吳俊青代表台灣隊出賽19場攻進5球，包括世界盃資格賽第2輪對越南的主客場2回合都進球，是台灣隊不可或缺的前場戰力。
2016國際足球友誼賽台灣對關島，台灣隊吳俊青攻進第二分。（資料照，記者羅沛德攝）
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