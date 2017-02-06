NBA》林書豪賽前現身練球 籃網不敵暴龍吞9連敗（影音）

〔記者粘藐云／綜合報導〕籃網今天在主場迎戰來者不善的暴龍，雙星之一的羅利繳出大三元，率領暴龍以103：95擊敗籃網，讓他們吞下難堪的9連敗。

挑戰墊底的籃網，暴龍開局卻未能輕鬆應戰，首節打完僅小幅領先，直到第2節後半才拉開差距，第4節籃網反撲未果，最終以8分差落敗。

即便今天身體不適，但羅利（Kyle Lowry）依舊繳出15分11籃板11助攻的成績，也是他生涯第9度拿下大三元。暴龍中鋒瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）則攻下全場最高的22分。

籃網以中鋒B.羅培茲（Brook Lopez）繳20分5助攻表現最佳，林書豪此役依舊高掛免戰牌，但賽前他進行投籃練習，籃網推特也放上相關影片。

林書豪今依舊缺陣，只能在場邊與隊友當啦啦隊。（USA Today Sports）

羅利（左）。（USA Today Sports）

林書豪在籃網與暴龍之戰賽前練球。（美聯社）

林書豪在籃網與暴龍之戰賽前練球。（美聯社）