MLB》加薪到1.1億 金鶯與主力右投談妥合約
2017/02/06 09:37
葛斯曼。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕為避免薪資仲裁，金鶯與陣中主力右投葛斯曼（Kevin Gausman）談妥今年合約，預計葛斯曼本季年薪將為345萬美元（約新台幣1.1億），若他出賽達30場且33場先發，將可再拿到5萬美元（約新台幣156萬）的激勵獎金。
現年26歲的葛斯曼，大聯盟資歷4年，上季出賽30場為生涯新高，拿下9勝12敗、防禦率3.61，且不管是防禦率、局數、每局被上壘率、每九局三振數都是金鶯先發最好，也是去年金鶯在少了陳偉殷後，能夠扛下先發重責的投手之一。
相關新聞
- MLB》三度酒駕學不乖 姜正浩接受戒酒治療
- MLB》弗羅雷斯打贏仲裁 年薪多出1200萬
- MLB》A-Rod擔任春訓客座教練 薪水照領動向未明
- MLB》王建民之後……洋基農場養不出王牌
- MLB》專家驚艷！大都會菜鳥這顆曲球轉速高達三千（影音）
推薦新聞
-
超級盃Live》第四節強勢反撲 愛國者追平獵鷹2017/02/06 11:08
-
日職》卡位中外野手 陽岱鋼守備巨人教練按讚2017/02/06 10:47
-
超級盃》Lady Gaga二度獻唱 吊鋼絲勁歌熱舞超high（影音）2017/02/06 10:14
-
網球》打出界外球大爆氣？加拿大小將失控擊傷主審左眼（影音）2017/02/06 09:52
-
NBA》回老東家最終戰 「真理」落下男兒淚（影音）2017/02/06 08:25