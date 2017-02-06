MLB》加薪到1.1億 金鶯與主力右投談妥合約

葛斯曼。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕為避免薪資仲裁，金鶯與陣中主力右投葛斯曼（Kevin Gausman）談妥今年合約，預計葛斯曼本季年薪將為345萬美元（約新台幣1.1億），若他出賽達30場且33場先發，將可再拿到5萬美元（約新台幣156萬）的激勵獎金。

現年26歲的葛斯曼，大聯盟資歷4年，上季出賽30場為生涯新高，拿下9勝12敗、防禦率3.61，且不管是防禦率、局數、每局被上壘率、每九局三振數都是金鶯先發最好，也是去年金鶯在少了陳偉殷後，能夠扛下先發重責的投手之一。