HBL》田浩連兩場得分破20 高苑喜迎二連勝

2017/02/06 19:14

HBL高中籃球聯賽，男子組南湖對高苑，高苑田浩（圖中）帶球上籃，南湖球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕高苑工商主力控衛田浩今攻下22分、6助攻和8籃板，準決賽連兩戰得分突破20大關，前鋒洪楷傑也貢獻19分、12籃板，聯手助高苑工商76：67擊敗南湖高中，收下二連勝。

南湖高中連兩日先盛後衰，開賽打出11：3的攻勢，但次節進攻當機，單節僅進帳8分，遭高苑逆轉，準決賽二連敗，晉級之路坎坷。

HBL高中籃球聯賽，男子組南湖對高苑，高苑洪愷傑（圖中）帶球上籃。（記者王藝菘攝）

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