NBA》交易傳聞纏身 艾金札：有球打就好

艾金札。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘中鋒艾金札（Alexis Ajinca）交易傳聞滿天飛，據傳他可能在美國時間2月23日交易截止日前被交易。對此艾金札則回應，替哪個球隊效力不重要，只希望「有球可以打。」

日前艾金札才抱怨上場時間日益縮減，感覺像被球隊遺忘，讓他非常沮喪。也對外放話若有球隊願意交易他，自己也不會排斥。艾金札提到，球隊高層雖沒有告知他可能會被交易，他仍聽到消息指出自己可能在交易截止日前被交易出去，以補強球隊的禁區組合。

「我不在乎要去哪裡，只要我能打球、對球隊做出貢獻就好。」他也說道，若有機會能在鵜鶘效力當然很好，「但如果沒有，我也會在其他球隊尋找適合的機會。」

本季至今艾金札出賽21場、場均10.9分，繳出4.3分、4.3籃板、0.3助攻的成績。