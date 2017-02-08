NBA》勇士老闆以73勝為傲 喬丹：73勝沒有意義

勇士老闆拉寇柏（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士去年拿下73勝，成為NBA史上最多例行賽勝利的球隊，但卻在總冠軍賽時敗給騎士。對此，勇士老闆拉寇柏（Joe Lacob）表示，雖然沒有總冠軍，但勇士創下不可思議的紀錄，不過曾拿過72勝的喬丹（Michael Jordan）卻不這麼認為。

拉寇柏今日錄製廣播節目時談到勇士去年的情況，他認為輸掉總冠軍的原因與追逐73勝紀錄無關，而是因為當家球星柯瑞（Stephen Curry）受傷以及格林（Draymond Green）被禁賽。

拉寇柏還表示有一次聚會遇到喬丹，但喬丹對於勇士的73勝卻不以為意，讓他很受傷。「在一次的勞工會議上我遇到喬丹還有其他球隊老闆，聊著聊著喬丹就說『73勝並不代表什麼。』他就這麼脫口而出，但我決定假裝沒事，畢竟他說的對，我們沒有贏得冠軍，我們還能更好。」

但勇士老闆也並非完全認同喬丹的觀點，「老實說，沒拿到冠軍對球員來說比較痛苦，我不這麼想，去年是很偉大的一年，我們無往不利，拿下73勝。我知道人們總是說我們沒拿到冠軍，但我們創下一個不可思議的紀錄，我永遠不會忘記並以此為傲。而且我相信當時間過去，人們會有不同的看法，畢竟這個紀錄是很難被複製的。」