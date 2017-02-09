經典賽》胡金龍3分砲帶動 台灣隊4轟大勝溫莎皇家

呂彥青先發上陣。（棒協提供）

〔記者石毓琪／綜合報導〕台灣隊移地澳洲訓練，第2場熱身賽迎戰業餘溫莎皇家隊，兩隊形成打擊戰，前5局7：7膠著，靠著胡金龍3分砲將比數拉開，13：8取得勝利。

台灣隊今由年輕左投呂彥青先發，首局他就遭溫莎皇家隊2分砲擊，不過高國輝和林智勝攜手「Back to back」開轟超前，3上溫莎皇家隊利用失誤和安打串聯追平，呂彥青在取得2出局後挨轟，投完3局退場，蔡明晉、陳冠宇接力中繼，雖然陳冠宇5上又失1分，林益全在下個半局2出局後敲安追回1分，蔣智賢接著擊出適時三分彈一舉扳平。

6下台灣隊攻勢再起，方克偉安打串聯林哲瑄二壘安打形成無人出局二、三壘有人，胡金龍鎖定第一球轟出3分砲，再靠著張正偉保送、林志祥與許基宏串聯安打再下1分，單局攻下4分大局，第8局台灣隊再將比數拉開，最後陳鴻文連投3K守住勝利。

台灣隊今一共出動呂彥青、蔡明晉、陳冠宇、潘威倫、王鏡銘、黃勝雄與陳鴻文，其中王鏡銘與陳鴻文都有單局連3K的好表現。總教練郭泰源表示，「練習賽就是讓球隊盡快進入狀況，今天呂彥青投球姿勢還不穩定，還需要針對控球再去調整外，其他選手狀況在教練團掌握中，也希望大家繼續努力。」呂彥青則說，今天其實感覺還不錯，不過被打兩支全壘打，也是自己接下來加強的重點，盡量減少長打才不會造成自己危機。

陳冠宇中繼出發。（棒協提供）