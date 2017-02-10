籃球》怪物高中生單場92分 對手教頭：根本笑話（影音）

〔體育中心／綜合報導〕Chino Hills高中球星波爾（LaMelo Ball）單場爆砍92分驚動全美，名球評「惡漢」巴克利（Charles Barkley）卻不滿意，批評這位高中生的防守不佳；對手總教練也痛批整隊都違反比賽精神。

波爾在台灣時間8日單場狂投61球，命中率6成06，第4節更轟下41分，率隊以146：123贏球，如此神級的數據，巴克利還是有意見。

「你看，那孩子大部分比賽都在中場等球，」巴克利表示，「他根本沒回防，我對這個很有意見，每一次對手進攻時，他就守在另一邊，然後接到球就射2分或3分，老實說，這個問題很大。」

被波爾射垮的對手Los Osos高中，總教練史密斯（Dave Smith）也相當有意見，直呼這場比賽是「一場笑話」。他解釋，Chino Hills球員都故意犯規避免時間流失，然後再給波爾大量得分。

「這種做法是不對的，」史密斯說，「他違背這個比賽的精神，讓高中運動員感到尷尬，我執教了35年，高中球賽已經變成英雄主義式的籃球了。」

波爾的92分並非美國高中史上最高，Danny Heater曾在1960年單場狂轟135分。