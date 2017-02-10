NBA》其實是暖男？熱火球員爆料「油頭」萊里的另一面
2017/02/10 14:30
萊里。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕熱火隊總管萊里（Pat Riley）向來以精明的計算和操盤聞名，在聯盟中非常有影響力。萊里季前不願以高薪留下前當家魏德（Dwyane Wade）而飽受批評，被認為過於冷血，然而許多熱火球員透漏，萊里私底下其實非常溫暖。
日前才被熱火釋出的前鋒威廉斯（Derrick Williams）除了表達謝意，熱火讓他去更有發展空間的球隊外，也談到和萊里的互動，「我每周會去他辦公室一次，一起看錄影帶，研究值得我學習的球員，他也給我鼓勵，告訴我雖然事情都不簡單，但前途仍是光明的。 」
熱火後衛威特斯（Dion Waiters）也受過萊里關照，「我有時會去他的辦公室聊聊，除了籃球之外，也分享彼此的爸爸經及生活，我和總教練史波斯查（Erik Spoelstra）間的溝通也很棒。」
威特斯近期表現火燙，熱火則拉出一波12連勝，萊里也向威斯特表示他很驕傲。威斯特說：「我從沒遇過這樣的人，他對我很有信心。萊里說他會在遠方看著我，而當你知道有人認同你的才華時，這總令我會心一笑。」
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