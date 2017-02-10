棒球》早稻田大學訪台百年紀念賽 3月火熱開打
2017/02/10 16:21
台北市長柯文哲（左5）今天出席「日本早稻田大學野球部訪台百年紀念賽」記者會。（記者羅志朋攝）
〔記者羅志朋／台北報導〕擁有116年歷史的日本早稻田大學棒球隊，3月將來台與國內4所大學棒球隊進行交流賽，適逢早稻田大學棒球隊來台交流滿百年，賽事稱為「日本早稻田大學野球部訪台百年紀念賽」。
早稻田大學3月1日首戰遠東科技大學，地點在台南棒球場，2日在高雄立德棒球場對高苑科大，4日移師台體大棒球場迎戰台體大，5日到天母棒球場對文化大學，比賽時間都是下午2點，開放球迷免費入場。
日本早稻田大學棒球隊成立於1901年，1917年首次訪台，開啟台日棒球交流，早稻田最近一次來台為2008年，在天母球場與文化大學、台北體院進行交流賽，現效力日本火腿投手「手帕王子」齋藤佑樹，當時隨行來台比賽，吸引許多球迷觀戰。
另外，1931年台灣嘉農棒球隊王牌投手兼第四棒「麒麟子」吳明捷，1935年赴早稻田大學就讀並延續棒球生涯，2014年棒球電影《KANO》，由曹佑寧飾演吳明捷一角，一夕爆紅。
早稻田大學棒球隊培育許多職業好手，包括和田毅、青木宣親、鳥谷敬、小宮山悟都是早稻田知名校友。
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