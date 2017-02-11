亞洲門戶交流賽Live》高濱卓也關鍵安 羅德3：2暫時超前

2017/02/11 13:50

第五局

5局下半，平澤大河敲出陽春彈，羅德接連敲出安打，加上高濱卓也的關鍵安，羅德取得3：2領先。

第四局

4局上半，劉時豪敲出安打，但桃猿攻勢未能延續，留下殘壘，目前仍以2分領先。

第三局

3局上半，楊岱均靠對方失誤上壘，林政億敲出左外野方向全壘打，桃猿取得2：0領先。

林政億敲出兩分砲。（特派記者陳志曲攝）

林政億敲出兩分砲。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿今天與日職千葉羅德進行交流賽，推出林樺慶先發，對決大嶺祐太，前兩局打完，雙方戰成0：0。

先發打序

桃  猿

棒次

羅  德

林承飛

1

中村獎吾

馮健庭

2

嶺翔太

王柏融

3

高濱卓也

朱育賢

4

井上晴哉

陽耀勳

5

肘井龍藏

劉時豪

6

加藤翔平

楊岱均

7

平澤大河

林政億

8

吉田裕太

梁家榮

9

柴田講平

林樺慶

先發投手

大嶺祐太

賽前花絮圖集

Lamigirls賽前練習。（特派記者陳志曲攝）

Lamigirls賽前練習。（特派記者陳志曲攝）

羅德隊吉祥物馬君在場外與球迷互動。（特派記者陳志曲攝）

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