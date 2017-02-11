亞洲門戶交流賽Live》高濱卓也關鍵安 羅德3：2暫時超前
2017/02/11 13:50
第五局
5局下半，平澤大河敲出陽春彈，羅德接連敲出安打，加上高濱卓也的關鍵安，羅德取得3：2領先。
第四局
4局上半，劉時豪敲出安打，但桃猿攻勢未能延續，留下殘壘，目前仍以2分領先。
第三局
3局上半，楊岱均靠對方失誤上壘，林政億敲出左外野方向全壘打，桃猿取得2：0領先。
林政億敲出兩分砲。（特派記者陳志曲攝）
林政億敲出兩分砲。（特派記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿今天與日職千葉羅德進行交流賽，推出林樺慶先發，對決大嶺祐太，前兩局打完，雙方戰成0：0。
先發打序
|
桃 猿
|
棒次
|
羅 德
|
林承飛
|
1
|
中村獎吾
|
馮健庭
|
2
|
嶺翔太
|
王柏融
|
3
|
高濱卓也
|
朱育賢
|
4
|
井上晴哉
|
陽耀勳
|
5
|
肘井龍藏
|
劉時豪
|
6
|
加藤翔平
|
楊岱均
|
7
|
平澤大河
|
林政億
|
8
|
吉田裕太
|
梁家榮
|
9
|
柴田講平
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林樺慶
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先發投手
|
大嶺祐太
賽前花絮圖集
Lamigirls賽前練習。（特派記者陳志曲攝）
Lamigirls賽前練習。（特派記者陳志曲攝）
羅德隊吉祥物馬君在場外與球迷互動。（特派記者陳志曲攝）
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