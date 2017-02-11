中職》梁家榮、董子浩向羅德教練清水雅治問好

董子浩（左起）、清水雅治、梁家榮合影。（繼者陳志曲攝）

〔特派記者徐正揚／石垣島報導〕梁家榮、董子浩去年季後曾被Lamigo桃猿指派參加羅德秋訓，今天第1場交流賽開打前特地向跑壘暨外野守備教練清水雅治問好，清水教練叮嚀他們「石垣島天氣比較冷，要保重身體」。

梁家榮、董子浩指出，在鴨川參加羅德秋訓期間，清水教練的指導很親切，教很多跑壘觀念，「清教練去過台灣，覺得台灣人很親切，他每天都很關心我們，還經常提醒，真的不行就不要硬撐。」梁家榮說。