亞洲門戶交流賽》大王雙響砲 暴力猿後兩局灌8分擊垮羅德
2017/02/11 15:36
王柏融單場雙響帶動攻勢，幫助球隊逆轉勝。（記者陳志曲攝）
〔特派記者徐正揚／石垣島報導〕Lamigo桃猿今天與日職千葉羅德在石垣島進行第1場交流賽，暴力猿打線狂敲16支安打，包含林政億、王柏融共轟3發全壘打，雖然打完5局被羅德超前，靠後2局鯨吞8分的兇猛反撲，以10：4技壓羅德。
遞補藍寅倫參賽的林政億3局上轟出2分彈，助猿隊2：0先馳得點，；羅德5局下突破林樺慶壓制，以單局5安含1轟攻下3分首次超前，7局下追加1分；猿隊8局上在王柏融陽春彈開路下搶回3分，5：4拿回領先，9局上在王柏融單場雙響帶動下追加5分拉開比數。
總教練洪一中指出，這場只是今年春訓第2場比賽，很意外全隊能敲16安含3轟，練習賽重要的是內容不是比數，譬如第5局，林樺慶挨5安含1轟丟3分，讓他自己去危機處理，衝過才能獲得成長，季賽就不可能這樣調度。
羅德總教練伊東勤表示，台灣投手的球其實不好打，這2年與猿隊打交流賽獲得不錯的經驗，這也是交流賽的目的；以內容來看，球員表現其實不差，畢竟大家很久沒比賽，動作都有點跑掉，2位游擊手平澤大河、三木亮都有全壘打，是很好的競爭。
林政億敲全壘打。（記者陳志曲攝）
先發投手林樺慶。（記者陳志曲攝）
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