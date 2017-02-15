NBA》林書豪真的要復出！明星賽後首戰金塊

林書豪明星賽後可望復出。（法新社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕休兵超過3週的林書豪今天終於有較為明確的歸隊時間表，籃網總教練亞特金森（Kenny Atkinson）受訪時表示，林書豪可望在明星賽後首場出戰，也就是2/25上午10點對金塊的比賽復出。

林書豪在去年12月27日時大腿再度不適，檢查後為拉傷部位復發，連續缺陣25場比賽中籃網只拿下1勝，而本季林書豪在場上時對手的進攻效率只有109.6，不在場上時卻高達112.4，顯示林書豪在籃網的防守系統中極具重要性。

亞特金森表示，從最近的輕量訓練來中來看林書豪的狀況很不錯，接下來還有大約10天的時間能讓他找回節奏，對金塊的比賽會視情況決定他的上場時間。

林書豪也談到球隊低迷的近況，表示看到球隊掙扎很難受，未能與隊友並肩奮戰讓他覺得抱歉，也對自己很生氣。