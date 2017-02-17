高球》澳洲女子公開賽第二回合 台灣女將李旻並列第6
2017/02/17 13:54
台灣女將李旻。（歐新社）
〔記者趙新天／綜合報導〕澳洲女子公開賽今天進行第2回合，上午班已經陸續繳卡，台灣女將李旻以72桿完賽，總計139桿暫時並列第6。地主選手克莉克還在場上拚搏，暫保1桿領先優勢。
第2回合皇家阿德雷德球場的風向有點紊亂，場上選手並無法像昨天那麼容易抓到博蒂，上午出發的李旻打了3個博蒂、2個柏忌，低於標準桿1桿的72桿完賽，還是維持在領先群附近。
同樣打完第2回合的錢珮芸，則以75桿繳卡，總計145桿目前並列47名。業餘小將林子涵連續兩天都打平標準桿，總計146桿正好在晉級門檻邊。
還在場上努力的徐薇淩，打完前8洞賺2花1，目前總計也是平盤，她還有10洞要打。曾雅妮打了12洞，多花3桿，最後7洞要賺回桿數才有辦法打進決賽。至於程思嘉、俞涵軒、洪若華和盧昕妤都在晉級線之外。
領先的克莉克，目前打完11洞，今天只賺1桿。美國的莎拉絲、泰國的波南儂，兩回合打完同以138桿緊追在後，另外還有史婷和艾莉絲目前也是低於標準桿8桿並列第2。
台灣女將李旻。（歐新社）
台灣女將李旻。（歐新社）
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