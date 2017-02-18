經典賽》美媒分析戰力 台灣隊有望寫下灰姑娘傳奇

王建民。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽即將在3月開打，台灣隊與荷蘭、南韓、以色列同分在A組，不少媒體近日對於各隊戰力進行分析，有美媒指出，台灣隊有可能締造灰姑娘傳奇。

網站Scout.com分析，經典賽台灣隊陣容，投手預備名單上有台灣旅美生涯成就最輝煌的王建民，報導認為這名老將的經驗，對於陣中小將來說是一大助力。本屆經典賽特別增設新規則，允許各國提出10人名單，每輪之間可從當中替換2名投手，而台灣隊的名單中包含賴鴻誠、呂彥青、王建民、陽建福、王政浩、王維中、吳俊杰、陳品學等人。

對於台灣隊打線，網站認為需要留意的強打者分別是，曾有大聯盟資歷的林哲瑄和胡金龍，他們有可能將會是先發外野手的熱門人選，而內野則是蔣智賢和林智勝。

報導指出，A組強敵環伺，競爭相當激烈，但戰況詭譎多變，台灣隊有可能打出令人驚奇的表現，締造灰姑娘傳奇。