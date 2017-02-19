MLB》郭泓志準隊友 教士簽下慢球魔人

小威佛加盟教士。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕教士今天宣佈與老投手小威佛（Jered Weaver）簽下一份1年300萬美元（約新台幣9300萬元）的合約，只要體檢過關雙方合約即生效。

小威佛今年34歲，上季他在天使繳出12勝12敗戰績，防禦率高達5.06，本季他的職業生涯將進入第12年。

小威佛被封為「慢球魔人」，去年直球平均球速僅剩135公里，但仍靠精準的控球以及多樣的變化球搭配得以生存，上季他投第2多的曲球，平均球速只有111公里。

小威佛曾3度入選明星賽，生涯累積150勝93敗，防禦率3.55，去年年薪高達2000萬美元。