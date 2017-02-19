NBA》國際球員眾多 總裁憂川普種族政策引衝擊
2017/02/19 13:09
NBA總裁席爾瓦。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）今召開明星周記者會，其中也談到美國總統川普（Donald Trump）的種族政策，擔憂國際球員受影響的他直言「很擔心。」
席爾瓦開場就提到聯盟中有2成5的球員是國際球員，去年選秀會上更有近一半的球員非美國籍，並說：「NBA是國際籃球員的最高殿堂，因此政府的種族政策，讓我非常擔心，因為這與NBA組成的真諦背道而馳。」
面對可能受影響的球員，聯盟也將給予協助，席爾瓦表示，「我們必須照顧好我們的成員，並且持續關注這項政策的發展，了解是否會受到影響，扮演好監督的角色。」
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