MLB》「沒有簽約金！」何紹彬勇於逐美夢（影音）

〔記者倪婉君／台北報導〕就算沒有簽約金，22歲的內野手何紹彬也要赴美逐夢，今天出席「美」夢成真記者會，開心成為馬林魚小聯盟的一員，「很幸運能被看見，未來能爬到多上面，就多上面！」

何紹彬在去年6月中職選秀落選後，就主動尋求帕菲克經紀公司的協助，結果在1月中旬參加加州冬季聯盟賽事後、獲馬林魚相中，也靠自己拚出小聯盟合約。如今，何紹彬已列入馬林魚1A的球員名單，他在3月5日向春訓基地報到，準備展開第一個旅美生涯。

經紀公司今天替何紹彬舉行記者會，經紀人陳銘駒不諱言地說，「紹彬沒有簽約金，他就是拚一個機會，我覺得這是一個很棒的勵志故事。」

何紹彬說，原本這次去打冬季聯盟，只是要去多學習，然後再回台灣準備參加下一次中職選秀。「一開始當然很難過（指中職選秀落選），但為了夢想，還是要振作起來。」何紹彬說。

結果何紹彬在冬季聯盟的比賽期間，就獲得馬林魚球探的青睞，連他自己都沒想到。「馬林魚的人很欣賞我守備時的節奏，可以很穩當地處理球。」何紹彬赴美後要努力增重，並增加自己的力量，期望能在美打出一片天。

何紹彬的父親何献凡也是前職棒球員，他很鼓勵兒子去闖，「沒有簽約金，月薪也才1千多美元，但我希望他有機會就去學，不要一直待在台灣。」何献凡認為國內教練也應該多去學習新知，才能知道自己的不足。

何紹彬沒簽約金仍逐美夢，3月5日將向春訓基地報到。（記者廖振輝攝）

何紹彬沒簽約金仍逐美夢，3月5日將向春訓基地報到。（記者廖振輝攝）

何紹彬（中）、父親何獻凡（左）、母隊崇越教練王宸浩（右）。（記者廖振輝攝）