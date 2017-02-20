經典賽》台古熱身賽第2戰 潘威倫先發登板

潘威倫。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕台古第2場熱身賽，明天晚上6點半在台中洲際棒球場開打，總教練郭泰源計畫，將讓「嘟嘟」潘威倫先發、倪福德接替登板，投球局數未定，主要是看投球數，要看狀況。

郭總表示，和前幾場熱身賽相較，這兩場對古巴比賽強度夠，可以讓球員去適應比賽。

另外，郭總也提到，年輕投手陳韻文投球狀況還不是很理想，控球欠佳，還要再調整；昨台灣對世大運培訓隊之戰，陳韻文投1局被敲1安，另有1次觸身保送，無失分，拿下勝投。

明天擔任先發投手的潘威倫表示，現在狀況有比之前好，但還不到最好，赴澳移訓期間調整還滿順利的，現階段就是利用比賽來調整，希望能盡快調整到位。