NBA》國王重磅交易 美媒分析表弟少賺9.2億

卡森斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）與國王隊的合約在明年到期，根據新版勞資協議（CBA），國王可提前在今年球季結束後，開出5年的頂級合約，未料國王昨天在明星賽時就把卡森斯交易至鵜鶘，可能會讓他損失3000萬美元（約新台幣9.29億元）。

2013年卡森斯與國王簽下4年6500萬美元的合約，平均年薪1640萬美元，而在新版的勞資協議下，球員續留母隊也有調薪福利，幅度上看團隊薪資空間的35％。根據《ESPN》指出，這代表卡森斯今夏若與國王續約，最高可有5年超過2.09億美元（約新台幣64.7億元）的合約，而且雙方簽下合約後，未來一年不能交易，代表國王薪資操作空間變少。

美媒也分析，卡森斯要擁有超過2億美元的大合約只能跟國王續約，如果今年夏天卡森斯要與鵜鶘、或是其他球隊續約，最多只能拿到5年1.8億美元（約新台幣55.7億元）的合約，代表卡森斯的薪水會少了3000萬美元。因此卡森斯的經紀人羅傑斯（Andrew Rogers）曾威脅說，不管去哪隊都不會續約，試圖嚇阻其他球隊，但最後沒有成功。