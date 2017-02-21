成軍僅3年 公東高工袋棍球香港奪冠

台灣袋棍球代表隊，參加「香港2017大中華盃袋棍球賽」獲冠軍獎盃。這支隊伍以台東縣公東高工為主力。 （記者黃明堂翻攝）

［記者黃明堂／台東報導］台灣袋棍球代表隊參加「香港2017大中華盃袋棍球賽」獲冠軍獎盃。這支隊伍以台東縣公東高工為主力，校方成立球隊僅3年，經不斷苦練，為國爭光。

這項比賽於本月16到19日舉辦，台灣代表隊有男子U-19青年隊與女子隊參賽。男子U-19青年隊成員是以公東高工為主力，另有台東高商、成功商水、彰化縣田中高中及台北美國學校等校選手；女子隊則是由公東高工、台東高商、新生國中及東海國中學生所組成。

公東高工表示，預賽時男子隊以3：4敗給香港隊，經過一天的休息與戰略討論後，隔天就以4：2反敗為勝，奪得冠軍。

球隊副隊長王仲明表示，大部分球員都是剛學習不到半年的時間，一舉得冠，真的很厲害；隊員邱秉睿說，會贏，是秉持著一顆永不放棄的心。

校長藍振芳表示，中華民國袋棍球運動協會以公東高工為種子學校，帶動台東縣國中高中學生投入袋棍球，短短3年，就有如此好的成績。