籃球》嚇人！美大學男籃教頭比賽中身體不適突跪下（影音）
2017/02/21 22:47
Bob Huggins dio el susto de la noche, después de necesitar asistencia médica durante un tiempo muerto: pic.twitter.com/NdMCpyS1JF— Esperando Marzo （@esperandomarzo） 2017年2月21日
〔體育中心／綜合報導〕今美國大學男籃賽出現令人驚嚇的一幕，西維吉尼亞大學教練哈金斯（Bob Huggins）在暫停時，突然因身體不適跪下，所幸他隨後自行站起並持續執教，直到中場結束才至休息室進行檢查。
患有心臟疾病的哈金斯今暫停時突然跪下，短暫休息後，自行前往場邊休息，也向對手德州大學教練示意已無大礙，直到中場結束才至休息室進行檢查，西維吉尼亞大學終場也以77：62大勝來訪的德州大學。
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