經典賽》南韓全場僅敲2安 2：3不敵橫濱苦吞2連敗
2017/02/22 15:43
李帶溵。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者羅志朋／綜合報導〕在沖繩移地訓練備戰經典賽的南韓，今天對橫濱DeNA熱身賽，全場僅敲出2支安打，最終以2：3落敗，加上19日0：4不敵讀賣巨人，南韓2場熱身賽都輸球。
南韓先發投手梁玹種投2局被敲4支安打，失1分，最快球速145公里，2局上南韓捕手梁義智轟出兩分砲，打完前7局取得2：1領先。
8局下南韓換上李帶溵登板中繼， 洋砲Audy Ciriaco二壘安打，白崎浩之和嶺井博希先後敲出一壘安打，橫濱攻下2分，最終就以3：2逆轉勝。
橫濱投手輪番上陣，包括3洋投Phil Klein、Spencer Patton、Joe Wieland都登板投球，南韓僅梁義智和徐建昌各敲1安，其中梁義智敲出兩分砲，加上19日對讀賣巨人僅敲4安，南韓打線調整得不理想。
南韓後援投手表現方面，禹奎珉投2局、李賢承、張施皖、朴熙洙、沈昌珉各投1局皆未失分，原本左投車雨燦要投1局，不過因腳扭傷而未上場，預計休息兩天，傷勢暫無大礙。
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