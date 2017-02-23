高中棒球聯賽》謝彤恩戴罪立功 關鍵安打助西苑晉8強

南英以9：2擊敗成德，順利晉級8強。（取自中華民國學生棒球運動聯盟臉書）

〔體育中心／綜合報導〕高中棒球運動聯賽今日進入8強之爭，由西苑高中以3比2擊敗美和高中，而成德高中則以2：9不敵南英商工，最後是由西苑與南英順利前進8強。

西苑在3局上，由蕭淳元率先擊出安打，之後帶起球隊氣勢，接連打出安打，順利拿下2分。不過美和劉凱倫在下半局馬上擊出二壘安打，之後成功追回1分。4下時，美和張健鑫安打上壘後，靠著西苑一壘手謝彤恩的失誤，跑回本壘得分，之後兩隊2比2平手。

西苑直到8局上才靠著邱達昱、謝彤恩的連續安打，成功超前美和，終場以3比2擊敗對手。發生失誤的謝彤恩表示，在失誤後就被教練特別叮嚀，要提前出來接球。之後他也將功贖罪打出超前分，將隊友送回本壘，幫助西苑贏得勝利。

西苑高中陳柏豪在第4局緊急登板，投5.2局無失分。（取自中華民國學生棒球運動聯盟臉書）

成德高中先前擊敗強權穀保家商、北科附工，不過今日對上南英商工，無法維持好表現，前3局就被擊出6支安打，一下失了6分，終場以2比9結束比賽，止步於12強。

本場比賽南英在第2局時靠著吳家洋、郭天信的安打攻下4分，之後火力全開，3、4局也都擊出安打，5局結束後就將比數擴大至7比0。而直到6局下半，成德劉文哲在二、三壘有人的情況下擊出高飛犧牲打，成德成功破蛋，但最終仍無法改變局勢，以2比9敗給南英。

南英先發投手張梓軒主投3局無失分，再加上隊友打線爆發，共擊出11支安打，順利收下比賽。南英總教練何信賢表示，在球員拿下分數後，安打也就跟著出來，才能將比分拉大。而成德總教練陳同霆則說，原先就將目標設定為12強，這次算是勉強達標，相信明年會打出更好的成績。

謝彤恩擊出超前安打，助西苑以3：2戰勝美和。（取自中華民國學生棒球運動聯盟臉書）