英超》衛冕軍表現掙扎 冠軍教頭一夕之間遭解雇

拉涅利（左2）在歐冠16強首輪落敗後遭解雇。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕英超萊斯特城俱樂部，在當地時間23日晚間宣布，解僱總教練拉涅利（Claudio Ranieri）。萊斯特城最近苦吞聯賽5連敗，也是英格蘭4個級別聯賽中在2017年唯一沒有聯賽進球的球隊，更可能成為1938年以來首支降級的衛冕軍。

拉涅利於2015年起正式執教萊斯特城，上季在賠率為1:5000的情況下帶領球隊奇蹟贏得英超聯賽冠軍，更因此贏得FIFA年度最佳總教練，球隊也贏得勞倫斯年度運動精神獎。但本季萊斯特城表現掙扎，聯賽至今25輪僅有5勝6和14敗的戰績，排第17名，只比降級區（18到20名）多1分積分。

本週歐冠16強淘汰賽第1輪，萊斯特城客場1：2不敵西甲勁旅塞維利亞後，萊斯特城宣布解雇拉涅利。球隊泰籍老闆維猜（Vichai Srivaddhanaprabha）表示：「這是我們王權集團入主萊斯特城7年來最艱難的決定，我們從來沒有期望能延續上季的成功，留在英超是我們唯一的目標，現在我們為了達成目標而改變，希望在聯賽最後13場順利保級。」

萊斯特城助理教練莎士比亞（Craig Shakespeare）與史托爾（Mike Stowell）將暫時接管球隊，直到球隊找到新總教練為止。

拉涅利上季率領萊斯特城奇蹟奪冠。（資料照，法新社）